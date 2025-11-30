Esportes

Na Argentina
Laura Pigossi é campeã de duplas do WTA 125 de Buenos Aires

Com o título, paulista irá atingir o melhor ranking de sua carreira. Ela e a espanhola Alicia Herrero venceram a argentina Nicole Fossa Huergo e a tcheca Laura Samson por 2 sets a 0

André Silva

