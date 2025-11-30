Laura Pigossi é campeã de duplas do WTA 125 de Buenos Aires

A brasileira Laura Pigossi e a espanhola Alicia Herrero venceram a argentina Nicole Fossa Huergo e a tcheca Laura Samson por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 7/6 (7/5) e conquistaram o título da chave de duplas do Argentina Open WTA 2025, disputado no Tenis Club Argentino de Palermo. O torneio de Buenos Aires é da série 125 do circuito feminino.
Este foi o terceiro título de um Challenger na carreira da paulista, o segundo seguido. No começo de novembro, ela e a conterrânea Ana Candiotto venceram em Cali, na Colômbia.
As campeãs dividirão um prêmio de US$ 6 mil (R$ 32 mil) e irão somar 125 pontos no ranking da especialidade. Pigossi vai ganhar duas posições e chegar ao 80º lugar, sendo esse o melhor resultado de sua carreira.