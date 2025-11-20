Laura Pigossi cai nas oitavas de final do WTA 125 de Santiago

A brasileira Laura Pigossi foi eliminada nas oitavas de final do WTA 125 de Colina, na região metropolitana de Santiago, no Chile.
Número 195 do ranking mundial, a paulista que na última semana disputou a Billie Jean King Cup, na Austrália, foi superada pela francesa Léolia Jeanjean, 106ª do mundo e terceira favorita do torneio, que fez 2 a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (3/7) e 6/4, após duas horas e 49 minutos de jogo.
Com a campanha, Pigossi está ganhando uma posição na classificação. Nas quartas de final, Jeanjean vai enfrentar a polonesa Maja Chwalińska.
Laura Pigossi ainda disputa a chave de duplas, onde ao lado da espanhola Alicia Herrer Liñana é a cabeça de chave número 1.
Nesta quinta, elas ainda vão enfrentar a parceria da goiana Rebeca Pereira e da sérvia Katarina Jokic, pelas quartas de final.