Latam cancela voos entre Cusco e Lima e torcedores temem perder final da Libertadores

Torcedores do Flamengo e do Palmeiras enfrentam dificuldades para chegar a Lima, no Peru, onde as equipes disputam neste sábado a final da Copa Libertadores da América. A partida está marcada para às 18h (horário de Brasília), no Estádio Monumental.

Segundo relatos nas redes sociais, os torcedores enfrentam atrasos após o cancelamento de voos entre Cusco e Lima na sexta-feira. A Latam reagendou as viagens, mas parte dos passageiros foi realocada em voos neste sábado, com decolagens previstas para 12h e 13h.

Muitos torcedores devem desembarcar na capital peruana pouco antes da final. Alguns deles temem não conseguir chegar ao Estádio Monumental a tempo da partida.

Em nota, a Latam informou que o voo LA2222 (Cusco-Lima), programado para este sábado, foi cancelado devido ao fechamento temporário do aeroporto de Cusco e a determinações do Controle de Tráfego Aéreo local.

A companhia declarou que os passageiros receberam assistência e foram reacomodados em outros voos ainda neste sábado. "A Latam reforça que adota todas as medidas de segurança técnicas e operacionais para garantir uma viagem segura para todos", afirmou a companhia aérea em nota.