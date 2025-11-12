Laporta gostaria de ter Messi na reabertura do Camp Nou, mas desmente volta ao Barcelona

A visita surpresa de Lionel Messi ao Camp Nou no domingo pegou muita gente de surpresa no Barcelona, inclusive o presidente Joan Laporta, responsável por sua saída. O astro postou fotos indicando que gostaria de "poder retornar" ao clube onde não terminou sua história, mas o dirigente descartou a possibilidade no momento. Afirmou, contudo, que gostaria de prestar uma homenagem ao argentino, se possível na reabertura do estádio em reta final de reformas.
Messi deixou o Barcelona em 2021 após 17 temporadas. Na ocasião, as negociações por uma reformulação de contrato não avançaram e o clube 'culpou' o fair play financeiro. Em nota oficial, o Barcelona detalhou o fim da parceria de sucesso por causa de "obstáculos econômicos e estruturais." O camisa 10 se acertou com o Paris Saint-Germain e agora está no Inter Miami.
Em entrevista à rádio Catalunya nesta quarta-feira, Laporta falou bastante sobre a polêmica saída e também do futuro de Messi em relação ao Barcelona. E surpreendeu quando disse não se arrepender do rompimento da parceria com o astro.
"Não me arrependo de nada, pois a instituição Barcelona vem antes de tudo", disse. "Gostaria que o final tivesse sido melhor, mas não foi possível. Se conseguirmos realizar uma homenagem, e de alguma forma ela compensar tudo o que não terminou bem, seria fantástico", frisou.
E qual seria a homenagem? "Seria uma bela maneira de inaugurar o Camp Nou com uma homenagem a Leo Messi e o estádio lotado. Ficaria muito feliz em organizar uma partida em homenagem ao Leo", afirmou o dirigente, que não se encontrou com o jogador no domingo após a relação ficar estremecida por falta de informação sobre a visita ilustre.
"Não sabia que ele viria, mas esta é sua casa. É justo que Messi tenha a homenagem que merece aqui", revelou Laporta, mais uma vez pregando pela realização do jogo de despedida que jamais aconteceu. Entretanto, foi direto sobre um possível retorno oficial. "Sua saída não foi como todos nós queríamos, mas as especulações sobre uma possível volta como jogador não corresponde", completou.