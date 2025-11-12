Laporta gostaria de ter Messi na reabertura do Camp Nou, mas desmente volta ao Barcelona

A visita surpresa de Lionel Messi ao Camp Nou no domingo pegou muita gente de surpresa no Barcelona, inclusive o presidente Joan Laporta, responsável por sua saída. O astro postou fotos indicando que gostaria de "poder retornar" ao clube onde não terminou sua história, mas o dirigente descartou a possibilidade no momento. Afirmou, contudo, que gostaria de prestar uma homenagem ao argentino, se possível na reabertura do estádio em reta final de reformas.

Messi deixou o Barcelona em 2021 após 17 temporadas. Na ocasião, as negociações por uma reformulação de contrato não avançaram e o clube 'culpou' o fair play financeiro. Em nota oficial, o Barcelona detalhou o fim da parceria de sucesso por causa de "obstáculos econômicos e estruturais." O camisa 10 se acertou com o Paris Saint-Germain e agora está no Inter Miami.

Em entrevista à rádio Catalunya nesta quarta-feira, Laporta falou bastante sobre a polêmica saída e também do futuro de Messi em relação ao Barcelona. E surpreendeu quando disse não se arrepender do rompimento da parceria com o astro.

"Não me arrependo de nada, pois a instituição Barcelona vem antes de tudo", disse. "Gostaria que o final tivesse sido melhor, mas não foi possível. Se conseguirmos realizar uma homenagem, e de alguma forma ela compensar tudo o que não terminou bem, seria fantástico", frisou.

E qual seria a homenagem? "Seria uma bela maneira de inaugurar o Camp Nou com uma homenagem a Leo Messi e o estádio lotado. Ficaria muito feliz em organizar uma partida em homenagem ao Leo", afirmou o dirigente, que não se encontrou com o jogador no domingo após a relação ficar estremecida por falta de informação sobre a visita ilustre.