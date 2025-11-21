Lanús x Atlético-MG se enfrentam neste sábado (22), às 17h, pela final da Sul-Americana. O jogo ocorre no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.
Escalações para Lanús x Atlético-MG
Lanús: Losada; Perez, Izquierdoz, Canale, Marcich; Medina, Cardozo, Salvio; Marcelino Moreno, Carrera e Castillo. Técnico: Mauricio Pellegrino
Atlético-MG: Everson; Saravia (Ruan), Vitor Hugo e Alonso; Fausto Vera (Igor Gomes), Alexsander e Arana; Bernard (Scarpa), Dudu e Hulk (Rony). Técnico: Jorge Sampaoli
Arbitragem para Lanús x Atlético-MG
Piero Maza auxiliado por Miguel Rocha e Alejandro Molina. VAR: Juan Lara (todos do Chile)
Onde assistir a Lanús x Atlético-MG
A partida será transmitida ao vivo no SBT, na ESPN e Disney+