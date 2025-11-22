Lanús vence Atlético-MG nos pênaltis e conquista Copa Sul-Americana

O Lanús, da Argentina, se sagrou campeão da Copa Sul-Americana de 2025 neste sábado (22) ao derrotar o Atlético-MG por 5 a 4 nos pênaltis, na final disputada em Assunção, no Paraguai.

Em sua terceira participação na competição, o time de Buenos Aires forçou a disputa de pênaltis após uma partida morna no estádio Defensores del Chaco, que terminou empatada em 0 a 0 após 120 minutos.

O goleiro Nahuel Losada foi o herói de sua equipe ao defender três pênaltis, incluindo um cobrado pelo ídolo do Galo, Hulk.

O Lanús, chamado de "maior clube de bairro do mundo", agora possui dois títulos da Copa Sul-Americana, após o que foi conquistado em 2013, um feito alcançado por apenas outros cinco times: Athletico-PR, os argentinos Boca Juniors e Independiente de Avellaneda e os equatorianos Independiente del Valle e LDU.

Com a conquista deste título o time argentino se classificou para a fase de grupos da Copa Libertadores de 2026 e vai disputar a Recopa Sul-Americana do próximo ano.

- Defesa argentina anula Hulk -

Embora tivesse sido reserva na Copa Sul-Americana, desta vez Hulk recebeu de Sampaoli a oportunidade de começar como titular. No ataque, ele se deparou com uma muralha formada pelos zagueiros Izquierdoz e José Canale.

Diante da defesa sólida, o Galo tentou outras estratégias, como uma cobrança de falta de Bernard que acertou a trave.

Para conquistar seu primeiro título como técnico, o ex-jogador Mauricio Pellegrino se cercou de jogadores experientes que já haviam disputado finais e decidiram retornar ao clube onde iniciaram suas carreiras profissionais para ganhar um título continental.

Izquierdoz, aos 37 anos, tranquilizou os ânimos de sua equipe em meio à pressão proporcionada pela torcida do time mineiro.

O Lanús chegou a esta final com o lema de superar qualquer adversário através da raça e da vontade.

O time argentino voltou a negar a Hulk um título internacional, depois de ele ter perdido a final da Libertadores do ano passado para o Botafogo.

Apesar de ser idolatrado pela torcida pelo título do Brasileirão de 2021, o primeiro do Atlético-MG em 50 anos, e por seus 134 gols com a camisa alvinegra, a falta de um título continental continuará a assombrar o atacante de 39 anos.

- Pellegrino frustra Sampaoli -

Cada vez mais inspirada pelo esporte americano, a Conmebol organizou um show no intervalo no estádio da seleção paraguaia pela primeira vez em um torneio de clubes.

Embora nunca tenha escondido o desejo de conquistar seu primeiro título como técnico, Pellegrino, de 54 anos, não considerava esta final uma questão de vida ou morte.

Do outro lado, porém, o explosivo técnico argentino Jorge Sampaoli buscava redenção, pois não podia se dar ao luxo de mais um fracasso após as decepcionantes experiências em clubes como Sevilla e Flamengo.

Apesar de sua equipe ter dominado a maior parte da partida, sem um centroavante tradicional, não conseguiu criar perigo real.

O técnico conseguiu manter o Lanús longe de seu gol, o que levou a um empate sem gols, que só foi quebrado por uma defesa espetacular do goleiro Nahuel Losada em um chute de Gabriel Teixeira na prorrogação.

Na disputa de pênaltis, o goleiro brilhou novamente com três defesas memoráveis em tentativas de Texeira, Hulk e a decisiva contra Vitor Hugo.

Escalações:

Lanús: Nahuel Losada - Gonzalo Pérez (Armando Méndez 104'), Carlos Izquierdoz (cap), José Canale, Sasha Marcich - Eduardo Salvio (Franco Watson 94'), Agustin Medina (Lautaro Acosta 119'), Marcelino Moreno (Juan Edgardo Ramírez 103'), Augustín Cardozo, Ramiro Carrera (Dylan Aquino 82') - Rodrigo Castillo (Walter Bou 94'). Técnico: Mauricio Pellegrino.

Atlético-MG: Everson - Ruan Tressoldi Netto, Vitor Hugo, Junior Alonso (cap) - Igor Silveira Gomes, Franco Palma (Alexsander 87'), Guilherme Arana (Caio Paulista 87'), Bernard (Gustavo Scarpa 78') - Dudu (Gabriel Teixeira 94'), Hulk, Roni (Renzo Saravia 105'). Técnico: Jorge Sampaoli.