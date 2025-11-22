Lanús vence Atlético-MG nos pênaltis e conquista a Copa Sul-Americana

Hulk parou no goleiro Losada nos pênaltis. JUAN MABROMATA / AFP

O Lanús é o campeão da Copa Sul-Americana de 2025. O time argentino derrotou o Atlético-MG nos pênaltis por 5 a 4, na final disputada em Assunção, no Paraguai, neste sábado (22).

Em sua terceira participação na competição, o Lanús forçou a disputa de pênaltis após uma partida morna no Estádio Defensores del Chaco, que terminou empatada em 0 a 0 após 120 minutos.

O goleiro Nahuel Losada foi o herói de sua equipe ao defender três cobranças — de Hulk, Vitor Hugo e Biel. Este último ainda desperdiçou chances claras durante a prorrogação.

O Lanús agora tem dois títulos da Copa Sul-Americana, após o que foi conquistado em 2013, um feito alcançado por apenas cinco outras equipes, incluindo gigantes regionais como Boca Juniors e Independiente de Avellaneda.

Com o vice-campeonato, o Galo se mantém como rival da dupla Gre-Nal na luta por vagas nas competições sul-americanas de 2026. O time mineiro enfrenta Flamengo e Palmeiras nas próximas rodadas do Brasileirão.

Veja os melhores momentos da partida

Veja como foi a disputa de pênaltis