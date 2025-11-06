Lando Norris recebe camisa do Palmeiras de presente antes do GP de São Paulo de F1

O britânico Lando Norris foi presenteado pelo Palmeiras com camisas do clube antes da disputa do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, que acontece em Interlagos. A prova está marcada para domingo, 9, a partir das 14 horas (de Brasília).
Norris é o atual líder da temporada da Fórmula 1, com 357 pontos. Oscar Piastri aparece na segunda posição, com 356 pontos. Nas redes sociais, o Palmeiras mostrou a imagem do piloto recebendo o uniforme da equipe.
"O homem chegou com muito estilo! Se tem Grande Prêmio do Brasil, tem Lando Norris mais uma vez com o manto do Verdão. Boa sorte, Landinho!", escreveu o clube alviverde no X.
A relação entre Palmeiras e Lando Norris já é antiga. Em 2022, o britânico da McLaren foi convidado pelo clube paulista para ir ao Allianz Parque e aproveitou para chamar o técnico Abel Ferreira para comparecer ao Autódromo de Interlagos.
Em 2023, o piloto britânico foi visto usando a camisa do Palmeiras em um desfile de pilotos. No ano passado, o Palmeiras fez questão de parabenizar Lando Norris após a primeira vitória na carreira na Fórmula 1.
"A primeira vitória é sempre inesquecível, Landinho! Parabéns e saudações do #MaiorCampeãoDoBrasil", postou o clube alviverde nas redes sociais na ocasião.