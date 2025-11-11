Lamine Yamal é cortado da seleção e Federação Espanhola expõe insatisfação com o Barcelona

O atacante Lamine Yamal voltou a ser o centro das atenções de uma nova polêmica na Espanha ao ser cortado da seleção de seu País nesta terça-feira para os jogos contra Geórgia e Turquia, válidos pelas Eliminatórias da Europa. A decisão pela exclusão do atleta expõe a crise entre a Real Federação Espanhola e o Barcelona.

A alegação para a saída do jovem atacante foi a execução de procedimento invasivo a que o atleta foi submetido pelo clube catalão. A federação afirmou que o tratamento deixará Yamal, de 18 anos, afastado dos gramados por sete a dez dias, o que o impede de participar da partida da Espanha contra a Geórgia, no sábado, e do jogo em casa contra a Turquia, três dias depois.

O episódio desagradou a entidade, que disse ter ficado "surpresa e chateada" ao ser informada sobre a condição de Yamal na segunda-feira, mesmo dia em que ele e seus companheiros de seleção espanhola deveriam se reunir no centro de treinamento em Madri.

"Os serviços médicos da RFEF desejam expressar sua surpresa e desconforto após tomarem conhecimento, às 13h47 da segunda-feira, 10 de novembro, dia do início do estágio oficial com a seleção nacional", diz parte do trecho do comunicado.

A nota comenta ainda que tipo de tratamento o atleta recebeu. "O jogador Lamine Yamal havia sido submetido a um procedimento invasivo de radiofrequência pra o tratamento de um desconforto na região púbica na mesma manhã".

O jogador lesionou a virilha enquanto atuava pela Espanha em setembro. Desde então, seu caso de pubalgia, ou lesão crônica na virilha, tem sido um ponto de discórdia entre seu clube e a seleção nacional.

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, criticou a Espanha por, segundo ele, ter dado minutos desnecessários a Yamal em duas vitórias fáceis nas eliminatórias para a Copa do Mundo, enquanto, de acordo com o treinador alemão, seu jogador sentia desconforto.

A federação rebateu a narrativa do treinador dizendo que nunca recebeu nenhuma notificação do Barcelona sobre a lesão de Yamal e que a equipe médica da seleção mantém comunicação frequente com os clubes.