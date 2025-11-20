Justiça britânica acolhe ação de Felipe Massa sobre título da F1 de 2008

Um juiz de Londres decidiu nesta quinta-feira (20) que a ação do piloto brasileiro Felipe Massa contra a Fórmula 1 sobre o campeonato mundial de 2008 será levada a julgamento.

Massa, que atualmente corre na Stock Car, abriu o processo no Tribunal Superior de Justiça de da capital britânica em março de 2024.

O juiz Robert Hay considerou nesta quinta-feira que o piloto brasileiro deve ter o direito de defender em um julgamento sua tese de que foi vítima de uma conspiração.

Por outro lado, Jay descartou nesse futuro julgamento colocar em dúvida o título mundial de pilotos daquele ano, conquistado pelo britânico Lewis Hamilton, devido ao regulamento da Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

Foi o primeiro dos sete títulos de Hamilton, que terminou aquela temporada com apenas um ponto de vantagem sobre Massa.

O brasileiro considera que foi prejudicado durante o Grande Prêmio de Singapura, a 15ª das 18 etapas daquela temporada de 2008, que terminou com a vitória do espanhol Fernando Alonso.

Massa afirma que, para favorecer Alonso, a Renault, então equipe do espanhol, ordenou que seu segundo piloto, o brasileiro Nelsinho Piquet, sofresse um acidente de propósito.

Alonso, que havia largado em 15º, tinha acabado de fazer um pit stop no momento do acidente.

A intervenção do Safety Car permitiu que o espanhol ultrapassasse os outros pilotos, que tinham que parar nos boxes, e terminasse vencendo a corrida.

Massa completou a prova fora da zona de pontuação e Hamilton foi o terceiro, somando pontos valiosos na luta pelo título.

O juiz considerou que Felipe Massa pode ir a julgamento se desejar reivindicar uma indenização de 64 milhões de libras esterlinas (R$ 446 milhões na cotação atual) junto à FIA, à empresa Formula One Management (FOM) e o ex-chefe da F1 Bernie Ecclestone por danos e prejuízos pela falta de uma investigação sobre o acidente de Nelsinho Piquet.

Esse valor foi calculado com base em uma estimativa dos salários e contratos comerciais que um título de campeão do mundo poderia ter proporcionado ao piloto brasileiro.