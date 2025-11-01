Júlio Baptista vê discriminação contra treinadores negros na Europa: 'Menos oportunidades'

Festejado por torcidas de clubes como São Paulo, Roma e Sevilla nos tempos de jogador, Júlio Baptista tem dedicado seu tempo a procurar um time para treinar e, algum dia, comandar algum gigante da Europa na beira do gramado. Além da forte concorrência, porém, o ex-atleta de 44 anos vê o fato de ser negro como um obstáculo adicional para concretizar seu sonho.

"Não sei (se há racismo). Mas é um fato. Quantos treinadores negros você vê nas cinco principais ligas (da Europa)? Eu não vejo muitos. Gostaria de pensar que é apenas uma coincidência, mas infelizmente acho que não. Há menos oportunidades", comentou o ex-jogador em entrevista ao diário italiano "Gazzetta dello Sport".

Nos últimos anos, Júlio Baptista mergulhou nos estudos em Madri, onde vive com a família, em busca de uma oportunidade para atuar como técnico. Recentemente, ele recusou uma proposta para assumir a equipe sub-19 do Real Madrid, clube que defendeu na época dos "galácticos", na esperança de alçar voos maiores no futebol profissional e, no futuro, abrir portas para outros treinadores negros.

"Eu gostaria de ser treinador, mas nós, negros, somos penalizados", disse ao veículo italiano. "Espero ser eu quem vai reverter essa tendência. Nunca diga nunca", acrescentou o atleta, que está sem clube desde que foi demitido do comando das categorias de base do Real Valladolid, no ano passado.

Em entrevista ao Estadão em maio deste ano, Júlio Baptista se mostrou aberto a mercados secundários a fim de ganhar experiência após tentativas frustradas de inserção no mercado europeu.