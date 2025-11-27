Judocas russos poderão competir sob bandeira do país e com o hino

Os judocas russos poderão competir "sob sua bandeira nacional e com o hino", anunciou nesta quinta-feira (27) a Federação Internacional de Judô (IJF, na sigla em inglês), que até agora apenas permitia que competissem como atletas neutros devido à invasão da Ucrânia iniciada em fevereiro de 2022.

"O Comitê Executivo da IJF votou para permitir que os atletas russos voltem a competir sob sua bandeira nacional, com o hino e o emblema", disse a federação em um comunicado.

A decisão será implementada no Grand Slam de Abu Dhabi, que começa nesta sexta-feira (28), acrescentou.

A Federação Russa comemorou "esta decisão histórica". "Agradecemos à IJF por esta decisão tão esperada, justa e corajosa", reagiu seu presidente, Serguei Soloveichik.

"Estamos contentes porque o judô internacional se tornou o primeiro a tomar esta decisão histórica, mantendo-se fiel aos valores do humanismo e demonstrando sua capacidade de agir pelo bem de todos", acrescentou.

A IJF já havia se destacado em fevereiro de 2022 ao rejeitar inicialmente a proibição total recomendada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) e adotada de imediato por grande parte do mundo esportivo. Apenas excluiu os judocas russos e bielorrussos a partir de setembro de 2022.

Em 2023, seguindo uma recomendação do COI, decidiu reincorporá-los sob bandeira neutra, o que suscitou o boicote da delegação ucraniana durante o Mundial de Doha.

Desde esta decisão, os esportistas russos carregavam as letras "AIN" nas costas de seus quimonos, que significam "Atletas Independentes e Neutros", enquanto seu hino e sua bandeira foram substituídos pelos da IJF durante as cerimônias protocolares.

Em junho, os bielorrussos foram plenamente readmitidos - com bandeira e hino - no Mundial de Budapeste.

- "Enriquecer a competição" -

"Na sequência dos recentes desenvolvimentos, em particular a restauração da plena representação nacional dos atletas bielorrussos, a IJF considera agora apropriado permitir a participação dos atletas russos nas mesmas condições", explicou a federação internacional, na qual o presidente russo, Vladimir Putin, adepto deste esporte, foi "presidente honorário" durante muito tempo.

"A Rússia sempre foi uma nação destacada no mundo do judô, e seu retorno completo deve enriquecer a competição em todos os níveis, enquanto se respeitam os princípios de equidade, inclusão e respeito da IJF", acrescentou a federação internacional, ressaltando, ainda, que "os atletas não são responsáveis pelas decisões tomadas pelos governos ou outras instituições nacionais".

Em um comunicado publicado na rede social Telegram, o ministro russo dos Esportes recordou que o judô é "um dos esportes favoritos dos russos, aproximadamente meio milhão de cidadãos o praticam regularmente".

Em outubro de 2022, a Federação Internacional de Boxe (IBA, na sigla em inglês) já havia autorizado russos e bielorrussos a participarem de suas competições com seus emblemas nacionais. Mas a IBA foi posteriormente excluída do cenário olímpico pelo COI por razões de governança, entre outras.