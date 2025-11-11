Jogos da Seleção Brasileira na data Fifa; confira quando vão ser e os horários

A Seleção Brasileira se despede de 2025 com dois jogos na data Fifa de novembro. Garantida na Copa do Mundo de 2026, a equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrenta Senegal neste sábado (15) e depois encara a Tunísia na terça (18).
Os amistosos diante das seleções africanas serão realizados em território europeu. A capital da Inglaterra recebe o jogo do Brasil contra os senegaleses. Já o duelo contra a Tunísia será na França.
Em 2026, o Brasil terá amistosos em março e mais uma Data Fifa marcada para junho, pouco antes da disputa da Copa do Mundo nos Estados Unidos, no México e no Canadá.
Confira quando serão os jogos do Brasil nesta data Fifa
Sábado (15)
- Brasil x Senegal (13h) - Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra.
Terça-feira (18)
- Brasil x Tunísia (16h30min) - Decathlon Stadium, em Lille, na França.