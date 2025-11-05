Jogador recebe apoio do Tottenham após ser ameaçado por agente com arma de fogo em Londres

O Tottenham está oferecendo apoio a Destiny Udogie e sua família após o jogador ter sido ameaçado com uma arma de fogo por um agente no norte de Londres. A Polícia Metropolitana abriu uma investigação após o incidente envolvendo o zagueiro italiano de 22 anos.

"Temos oferecido apoio a Destiny e sua família desde o incidente e continuaremos a fazê-lo", disse o Tottenham em um comunicado. "Como se trata de uma questão legal, não podemos comentar mais nada", completou o clube em nota oficial.

De acordo com informações do jornal britânico The Times, o agente já representou vários jogadores de elite e foi preso após o episódio, mas liberado depois de pagar a fiança. As autoridades cogitam a possibilidade de o pai do atleta também ter sofrido ameaças.

Ainda de acordo com a publicação, o agente, cujo o nome não pode ser divulgado por razões legais, foi interrogado sobre denúncias de chantagem, condução sem habilitação e porte ilegal de arma.

O caso relacionado ao jogador de 22 anos, e que já atuou por 22 vezes pela seleção italiana aconteceu em setembro. O periódico The Sun informou em sua edição que o atleta "foi alvo do ataque enquanto caminhava em uma rua movimentada de Londres".

O motivo que pode ter desencadeado o incidente teria sido a desistência do atleta em continuar trabalhando com o agente, conforme relatado pelo noticioso Telegraph Sport.