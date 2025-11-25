Jogador do Everton se desculpa após agredir companheiro de time em jogo com Manchester United

Autor de uma agressão ao companheiro de time em jogo da Premier League nesta segunda-feira, Idrissa Gueye fez um pedido de desculpas por meio de uma postagem. Na partida, o pivô da polêmica deu um tapa no colega de time Michael Keane. Pela atitude intempestiva, o meio-campista recebeu cartão vermelho e deixou o Everton com um homem a menos no confronto diante do Manchester United.

"Quero pedir desculpas, em primeiro lugar, ao meu companheiro de equipe Michael Keane. Assumo total responsabilidade pela minha reação. Peço também desculpas aos meus companheiros de time, à comissão técnica, aos torcedores e ao clube", diz parte do texto da postagem de Gueye em suas redes sociais.

A expulsão aconteceu aos 15 minutos do primeiro tempo. Os dois jogadores começaram a discutir e tiveram de ser separados. O árbitro Tony Harrington analisou o lance e aplicou o cartão vermelho ao jogador de 36 anos por conduta violenta.

Apesar de ter ficado com um jogador a menos, o Everton se superou em campo e venceu o jogo contra o Manchester United pelo placar de 1 a 0 em partida válida pela 12ª rodada da Premier League. Dewsburry-Hall fez o único gol do duelo, que foi disputado no Old Trafford.