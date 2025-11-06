Jogador do Dallas Cowboys, da NFL, morre em aparente caso de suicídio

Marshawn Kneeland, jogador de futebol americano do Dallas Cowboys, morreu em um aparente caso de suicídio após uma perseguição policial na cidade de Frisco (Texas), informaram as autoridades locais nesta quinta-feira (6).

Em comunicado, os Cowboys informaram a morte de Kneeland, mas sem detalhar as causas.

O defensive end, de 24 anos, estava em sua segunda temporada com a franquia texana.

A polícia de Frisco, nos arredores de Dallas, reportou horas depois que Kneeland foi encontrado morte em um cenário de "possível suicídio".

O jogador, segundo o relatório policial, dirigia em uma rodovia na noite de quarta-feira e não atendeu ao pedido de parada feito por agentes de segurança do Texas, dando início a uma perseguição que contou com a participação de viaturas da polícia de Frisco.

Pouco depois, as autoridades encontraram o veículo acidentado na via e iniciaram uma operação usando drones e cães policiais para encontrar Kneeland, que havia fudido do local a pé.

Na madrugada desta quinta-feira, o jogador foi encontrado morto com um "ferimento de bala presumivelmente autoinfligido", afirmou o relatório.

Durante a perseguição, a polícia recebeu a informação de que Kneeland havia expressado "intenções suicidas".

Marshawn Kneeland, escolhido na segunda rodada do Draft de 2024, participou de sete dos nove jogos do Dallas Cowboys nesta temporada.

Na última segunda-feira, ele marcou o primeiro touchdown de sua carreira, na derrota do time texano para o Arizona Cardinals (27-17).

"Marshawn era um companheiro de time querido e membro da nossa organização", lembraram os Cowboys em sua mensagem.