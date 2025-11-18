Jogador brasileiro é decisivo em partida da semana 11 da NFL; veja os destaques da rodada

O único brasileiro na NFL, a principal liga de futebol americano do mundo, teve mais uma vez papel fundamental para sua equipe. O kicker Cairo Santos foi o responsável pelo chute que deu a vitória ao Chicago Bears contra o Minnesota Vikings, na semana 11.
O resultado de 19 a 17 teve o brasileiro como destaque, pois ele marcou 13 pontos. Nos segundos finais, ele converteu o field goal de 48 jardas para virar o placar. A vitória colocou os Bears na liderança da NFC Norte.
Rams assumem a liderança da NFC Oeste
A divisão Oeste da NFC teve dois confrontos internos. O Los Angeles Rams venceu o Seattle Seahawks por 21 a 19 e assumiu a liderança do grupo. São oito vitórias e apenas duas derrotas na temporada.
A franquia derrotada tem campanha 7-3 e viu o San Francisco 49ers — que venceu o Arizona Cardinals por 41 a 22 — se aproximar da disputa por uma vaga dos playoffs. Os Niners têm campanha 7-4 e o confronto contra os Seahawks está marcado para a última rodada da temporada regular.
Broncos vencem e complicam os Chiefs
O Denver Broncos tem a melhor campanha da Conferência Americana (AFC). Apesar de não convencer muita gente, a equipe está conseguindo vencer seus jogos e tem campanha 9-2.
Na Semana 11, o triunfo foi sobre o Kansas City Chiefs, por 22 a 19, e basicamente garantiu a franquia nos playoffs. Por outro lado, os atuais vice-campeões do Super Bowl vivem situação delicada. Com campanha 5-5, os Chiefs estão de fora dos playoffs no momento.
Veja os resultados da Semana 11
- New England Patriots 27x14 New York Jets
- Miami Dolphins 16x13 Washington Commanders
- New York Giants 20x27 Green Bay Packers
- Tennessee Titans 13x16 Houston Texans
- Atlanta Falcons 27x30 Carolina Panthers
- Minnesota Vikings 17x19 Chicago Bears
- Jacksonville Jaguars 35x6 Los Angeles Chargers
- Buffalo Bills 44x32 Tampa Bay Buccaneers
- Pittsburgh Steelers 34x12 Cincinnati Bengals
- Arizona Cardinals 22x41 San Francisco 49ers
- Los Angeles Rams 21x19 Seattle Seahawks
- Denver Broncos 22x19 Kansas City Chiefs
- Cleveland Browns 16x23 Baltimore Ravens
- Philadelphia Eagles 16x9 Detroit Lions
- Las Vegas Raiders 16x33 Dallas Cowboys