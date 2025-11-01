João Pedro decide, e Chelsea vence clássico contra o Tottenham pela Premier League

Com gol decisivo do brasileiro João Pedro, o Chelsea venceu o Tottenham por 1 a 0 neste sábado, no Tottenham Hotspur Stadium, no clássico londrino válido pela 10ª rodada da Premier League (Campeonato Inglês).

Vindo de derrota na nona rodada da competição para o Sunderland, o Chelsea buscava a recuperação e encostar na parte de cima da tabela. Por outro lado, o Tottenham chegou para o clássico como vice-líder da Premier League e embalado por vitória sobre o Everton por 3 a 0.

No primeiro tempo, o Chelsea foi quem dominou as ações ofensivas. Apostando na pressão alta, o time conseguiu roubar a bola no campo de ataque e criou as duas grandes chances. Na primeira, o João Pedro parou na defesa do goleiro Vicario. Mas na segunda, após receber passe de Caicedo, o brasileiro abriu o placar para a equipe do oeste de Londres.

Na segunda etapa, o Tottenham buscou o empate principalmente na bola parada. No entanto, a estratégia não deu resultado. O Chelsea manteve a mesma postura e criou várias oportunidades para ampliar a vantagem, mas acabou desperdiçando. Com isso, o gol marcado por João Pedro garantiu a vitória dos visitantes.