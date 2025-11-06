Esportes

Fenômeno brasileiro
Notícia

João Fonseca encerra sua primeira temporada no circuito com dois títulos, salto raro no ranking e otimismo para 2026

Tenista carioca terminou seu ano de estreia entre os 30 melhores do mundo e com elogios de lendas da modalidade

Valter Junior

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS