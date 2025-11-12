João Fonseca é confirmado em primeiro torneio de 2026 pré-Australian Open

João Fonseca teve a participação confirmada em mais um torneio no início da temporada de 2026. O brasileiro jogará o ATP 250 de Adelaide, no piso duro da Austrália. A competição irá ocorrer entre os dias 12 e 17 de janeiro, na semana que antecede o Australian Open, o primeiro Grand Slam da temporada. A lista completa de inscritos do ATP 250 de Adelaide ainda será divulgada pela organização do evento.

O jovem tenista brasileiro ainda tem a opção de jogar alguma competição entre os dias 5 e 11 de janeiro. Ele pode defender os pontos conquistados pelo título do Challenger 125 de Camberra.

O carioca de 19 anos já tem quatro torneios confirmados em sua agenda na temporada de 2026: Adelaide e Australian Open, em janeiro, além do ATP 250 de Buenos Aires e o ATP 500 do Rio de Janeiro, o Rio Open, em fevereiro.

Neste ano de 2025, João Fonseca conquistou dois títulos: o ATP 250 de Buenos Aires e o ATP 500 da Basileia. O atleta de 19 anos ocupa a 24ª posição no ranking da ATP. Ele iniciou o ano de 2025 na 145ª colocação.

Na história do tênis masculino nacional, João Fonseca, por enquanto, só fica atrás de Gustavo Kuerten (que foi número 1 do mundo no fim de 2000) e também de Thomaz Bellucci (21º da ATP, no mês de julho de 2010).