João Fonseca define calendário do começo da temporada de 2026; confira

João conquistou dois títulos a nível ATP em 2025, FABRICE COFFRINI / AFP

Mais de um mês antes da temporada de 2025 acabar, João Fonseca já deu início à pré-temporada para os campeonatos do ano que vem. Nesta segunda (24), no Rio de Janeiro, o carioca de 19 anos começou seus treinamentos visando 2026.

Atual número 24 do ranking da ATP, o brasileiro definiu os primeiros torneios do próximo ano. Antes mesmo do Australian Open (18/1), primeiro Grand Slam da temporada, João entrará em quadra duas vezes. Primeiro, no ATP 250 de Brisbane, a partir de 5 de janeiro. Depois, participará do ATP 250 de Adelaide, começando no dia 12.

Logo na sequência, o tenista defenderá o Brasil nos qualifiers da Copa Davis. De 6 a 8 de fevereiro, a equipe verde e amarela vai encarar o Canadá, fora de casa.

O carioca desembarca na América do Sul para dois torneios no meio do mês. Defenderá seus pontos de campeão no ATP 250 de Buenos Aires e disputará no Rio de Janeiro, o Rio Open, entre 16 e 22 de fevereiro.

Como terminou a temporada de 2025 dentro do top 30 do ranking, João ainda precisará cumprir algumas obrigações de calendário em 2026. Disputará oito dos nove Masters 1000 do ano, por exemplo. Assim, estará em Indian Wells e Miami, em março do ano que vem.

Confira o calendário de João Fonseca