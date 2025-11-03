João Fonseca chega ao 24º do mundo e já é terceiro melhor brasileiro da era aberta do tênis

João Fonseca é o terceiro melhor brasileiro da história do ranking da ATP. FABRICE COFFRINI / / AFP

A ATP atualizou, nesta segunda-feira (3), o ranking mundial do tênis. E João Fonseca aparece em 24º, a melhor colocação atingida por ele, consolidando a grande temporada do fenômeno brasileiro de 19 anos.

Agora, na história do tênis de simples na era aberta masculina, Fonseca está atrás apenas de dois nomes do esporte brasileiro. Gustavo Kuerten, o Guga, que alcançou a liderança do ranking no fim de 2000, e Thomaz Bellucci, que foi 21 da ATP em julho de 2010.

Com o número 24 do ranking garantido, Fonseca iguala o gaúcho Thomaz Koch, que também chegou à mesma colocação em 1974. O jovem de 19 anos supera, ainda, o 25º lugar de Fernando Meligeni, em 1999.

Após a queda na segunda rodada do Masters 1000 de Miami, com a derrota para Karen Khachanov, João Fonseca somou 50 pontos, chegando a 1.665. Ele ainda poderia ser ultrapassado por três adversários: Valentin Vacherot, Damiel Altmaier e Lorenzo Sonego. Todos, no entanto, foram eliminados sem conseguir ultrapassá-lo.

Melhor momento na temporada

A colocação no ranking não é à toa. João Fonseca vive, na reta final de 2024, seu melhor momento na temporada. No início do ano, ele venceu o ATP 250, em Buenos Aires, e chegou às terceiras rodadas de Roland Garros e Wimbledon.

Mas foi nos últimos meses de 2025 que ele brilhou. Venceu o ATP 500 da Basileia, o maior torneio vencido por um tenista brasileiro desde Guga em Cincinnati, em 2001. E foi à segunda rodada do Masters 1000 de Paris, que valeu a 24ª posição no ranking.

Fim de 2025

Após os bons resultados, João Fonseca encerrou a temporada 2025. O brasileiro até iria disputar mais um torneio, um ATP 250, em Atenas, mas desistiu por conta de uma lombalgia.