Jannik Sinner x Alexander Zverev pelo ATP Finals: horário e onde assistir

Sinner e Zverev se enfrentam nesta quarta-feira em Turim, na Itália. Montagem com fotos de MARCO BERTORELLO / AFP

Jannik Sinner e Alexander Zverev se enfrentam nesta quarta-feira (12), não antes das 16h30min, pela fase de grupos do ATP Finals. A partida da segunda rodada será disputada na quadra Pala Alpitour, em Turim, na Itália.

Os dois tenistas venceram na estreia do torneio, que reúne os oito melhores da temporada. O italiano venceu o canadense Felix Auger-Aliassime, enquanto o alemão levou a melhor sobre o estadunidense Ben Shelton.

O vencedor do duelo entre Sinner e Zverev assume a liderança do Bjorn Borg Group, como é chamado o Grupo B do ATP Finals.

Onde assistir?