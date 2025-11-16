Jannik Sinner vence Carlos Alcaraz e é bicampeão do ATP Finals

O tenista italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo, conquistou neste domingo (16) o ATP Finals pelo segundo ano consecutivo, ao derrotar na final seu grande rival, o espanhol Carlos Alcaraz (N.1).

Sinner fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/4) e 7-5, em duas horas e quatro minutos.

Este é o 24º título da carreira do italiano de 24 anos, o sexto em 2025. Além disso, a vitória sobre Alcaraz neste domingo foi a sua 31ª consecutiva em quadra dura indoor.

Desde a derrota para o sérvio Novak Djokovic na decisão do ATP Finals de 2023, Sinner venceu os dez jogos que disputou no torneio em 2024 e 2025, sem perder um único set.

A final deste domingo foi a primeira desde 2016 com os dois primeiros colocados do ranking da ATP, e o jogo correspondeu às expectativas.

O equilíbrio foi absoluto até o 11º game, quando Sinner teve o seu serviço ameaçado pela agressividade de Alcaraz e precisou salvar um break point para levar a decisão do primeiro set para o tie break.

Nesse momento, foi o espanhol quem ficou contra as cordas depois que o italiano conseguiu um mini-break, vantagem que não desperdiçou para fechar a parcial em seu primeiro set point.

- Sinner sai de férias; Alcaraz vai à Copa Davis -

No entanto, Sinner começou o segundo set tendo o serviço quebrado depois de cometer duas duplas faltas, mas conseguiu devolver a quebra no quinto game e depois sacou para empatar em 3 a 3.

Com Alcaraz sem conseguir reagir, o italiano chegou ao seu primeiro match point no 12º game, mas não aproveitou e precisou jogar mais dois pontos para quebrar novamente o saque do espanhol e selar a vitória.

Mesmo com os dois títulos de Grand Slam (Aberto da Austrália e Wimbledon) e a vitória no ATP Finals, Jannik Sinner termina a temporada como número 2 do mundo, atrás do próprio espanhol, que foi campeão de Roland Garros e do US Open e encerrou o ano com oito títulos.

Mas com a vitória deste domingo, Sinner segue de perto Alcaraz, que continua à frente no retrospecto entre ambos, com dez vitórias contra seis do italiano.

Em 2025, os dois melhores tenistas do mundo se enfrentaram seis vezes, com quatro vitórias do espanhol e duas do italiano, que por outro lado nunca foi derrotado pelo rival em quadra dura indoor.

Carlos Alcaraz vai defender a Espanha na Copa Davis a partir da próxima terça-feira, em Bolonha, enquanto Sinner encerra sua temporada e inicia a preparação para 2026, que promete novos grandes duelos entre os dois tenistas que venceram os últimos oito Grand Slams.

-- Os dez últimos campeões do ATP Finals:

2025: Jannik Sinner (ITA)

2024: Jannik Sinner (ITA)

2023: Novak Djokovic (SRV)

2022: Novak Djokovic (SRV)

2021: Alexander Zverev (ALE)

2020: Daniil Medvedev (RUS)

2019: Stefanos Tsitsipas (GRE)

2018: Alexander Zverev (ALE)

2017: Grigor Dimitrov (BUL)

2016: Andy Murray (GBR)

-- Jogadores com mais títulos do ATP Finals:

1. Novak Djokovic (SRV) 7 (2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022, 2023)

2. Roger Federer (SUI) 6 (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011)

3. Pete Sampras (EUA) 5 (1991, 1994, 1996, 1997, 1999)

. Ivan Lendl (CZE) 5 (1981, 1982, 1985, 1986, 1987)

5. Ilie Nastase (ROM) 4 (1971, 1972, 1973, 1975)