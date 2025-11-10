Jannik Sinner estreia no ATP Finals com vitória diante de Félix Auger-Aliassime

O italiano Jannik Sinner largou no ATP Finals com vitória diante do canadense Félix Auger-Aliassime, nesta segunda-feira, em Milão, ao marcar 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1, na primeira rodada do Grupo Bjorn Borg. Sinner recuperou o primeiro lugar no ranking, ao derrotar o canadense na final do Masters 1000 de Paris há oito dias, duelo no qual só teve uma quebra de saque.

O jogo começou como se esperava, com os dois tenistas mantendo seus serviços, com saques fortes e poucos erros. Mas no sexto game Auger-Aliassime precisou de dez minutos para confirmar seu saque, após Sinner ter dois break points.

O saque continuou sendo muito bem aproveitado pelos jogadores. Sinner chegou a ter 5/4 no placar, ao ganhar os 17 pontos disputados com seu primeiro saque.

O décimo game foi mais um momento de apreensão para o canadense, que viu o italiano ter um set point, mas mostrou personalidade para manter o saque: 5/5.

No 12º game, Auger-Aliassime sentiu uma lesão na panturrilha esquerda, cometeu alguns erros e Sinner aproveitou para quebrar o serviço do rival na segunda oportunidade para fechar a primeira parcial em 7/5, após 58 minutos de jogo.

No intervalo, Auger-Aliassime foi para o vestiário para ter atendimento médico e voltou para o segundo set ainda demonstrando dores ao final do primeiro game vencido por Sinner, ao confirmar o saque. O ritmo do canadense diminuiu e o italiano não perdoou. Quebrou o saque e abriu 2/0.

Auger-Aliassime tentou devolver a quebra imediatamente e chegou a ter 0/30, mas não suportou a pressão de Sinner, que precisou lutar muito para fazer 3/0.

Auger-Aliassime pediu novo tratamento médico no intervalo do game e voltou para confirmar seu primeiro game no set, mas com bastante dificuldade.

Sinner, como se estivesse no início do jogo, aumentou o ritmo no sexto game e conseguiu nova quebra de saque: 5/1. Sem problemas, o italiano sacou para fechar a partida após 1h40 de jogo.

OUTRA VITÓRIA ITALIANA

No primeiro jogo do dia, o compatriota de Sinner, Lorenzo Musetti, acabou superado pelo norte-americano Taylor Fritz em sets diretos, parciais de 6/3 e 6/4 e agora terá pela frente o australiano Alex de Minaur em duelo de derrotados desta fase de grupos. Ele fecha a etapa na quarta, diante do espanhol Carlos Alcaraz.