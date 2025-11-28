Itaú fecha patrocínio para jogo entre João Fonseca e Alcaraz em Miami

O emblemático amistoso entre João Fonseca e Carlos Alcaraz do próximo dia 8 de dezembro, em Miami, terá patrocínio do Itaú. O banco anunciou nesta sexta-feira que dará o naming right ao duelo no Loan Depot Park.

O Itaú mantém sua presença no tênis, ainda mais na cidade da Flórida, onde o banco dá o naming right ao Miami Open, Masters 1000 realizado anualmente no Hard Rock Stadium.

Desta forma, o duelo entre Fonseca e Alcaraz terá o nome oficial de "Miami Tennis Invitational presented by Itaú".

A programação do evento ainda prevê um jogo entre a norte-americana Amanda Anisimova, número 4 do mundo e campeã recentemente do WTA 1000 de Pequim (além de finalista de Wimbledon e do US Open na temporada), e a norte-americana Jessica Pegula, a atual número 6 do ranking e considerada como um dos nomes mais sólidos do circuito.

Os quatro tenistas foram escolhidos por representarem não apenas excelência técnica, mas também uma nova era do esporte: global, jovem, diversa e conectada com o público.

"Adoro jogar em Miami, os fãs sempre trazem uma energia incrível", afirma Alcaraz. "Estou empolgado para entrar em quadra neste evento inédito no LoanDepot Park, junto com João Fonseca. Ele é um jogador que tem um grande futuro pela frente e representa muito bem a nova geração de tenistas brasileiros. Me encanta poder vê-lo no circuito, nos vestiários", completou o atleta.

"O tênis é um reflexo de tudo o que o Itaú acredita: planejamento, consistência, respeito, foco e superação. Há 50 anos, a marca constrói uma das trajetórias mais sólidas e consistentes do esporte no Brasil. Do apoio à base ao patrocínio de grandes atletas e eventos internacionais, transformamos o tênis em uma plataforma de transformação social, relacionamento e experiência", explica Rodrigo Montesano, superintendente de Experiência e Conexões de marca do Itaú Unibanco.