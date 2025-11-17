Itália vive novo drama e corre o risco de ficar fora de terceira Copa seguida

A seleção da Itália corre o risco de não disputar mais uma edição da Copa do Mundo. A equipe italiana terá que jogar a repescagem europeia para tentar se classificar para o Mundial de 2026. Fora das duas últimas Copas, a Azzurra foi eliminada justamente nas repescagens. Em 2018, perdeu para a Suécia. Já em 2022, sucumbiu diante da Macedônia do Norte.

Nas atuais Eliminatórias, a Itália terminou na segunda posição do Grupo I. A equipe precisava de uma goleada histórica no domingo, 16, sobre a Noruega para carimbar o passaporte de forma direta para o Mundial. No entanto, o time azul decepcionou em casa e foi atropelado pelo placar de 4 a 1.

"Precisamos melhorar (para a repescagem). O jogo (deste domingo) mudou quando eles tiveram o primeiro chute a gol no segundo tempo, ficamos com medo", disse o técnico da Itália, Gennaro Gattuso. "Peço desculpas aos nossos torcedores, o resultado de 4 a 1 é pesado. É uma pena, porque veio depois de um primeiro tempo muito bom, jogado por um time de verdade. A maior decepção foi o segundo tempo, estamos lambendo nossas feridas e parabéns para eles", seguiu.

A repescagem europeia contará com a participação de 16 seleções. Elas serão divididas em quatro chaves de quatro equipes, com semifinais e finais nos grupos. Somente o "campeão" de cada chave irá se classificar para a Copa do Mundo de 2026.

O chaveamento será determinado por sorteio, enquanto a definição dos potes acontecerá pelo ranking da Fifa. Nas semifinais dos grupos, os integrantes do pote 1 cruzam com os times do pote 4. As equipes do pote 2 enfrentam as do pote 3.