Itália vence Espanha e conquista sua terceira Copa Davis consecutiva

A anfitriã Itália, sem seu principal jogador, Jannik Sinner, derrotou a Espanha por 2 a 0 na final da Copa Davis, neste domingo (23), em Bolonha, e garantiu assim seu terceiro título consecutivo.

Além dos títulos conquistados em 2023, 2024 e agora em 2025, a Itália também venceu o torneio em 1976, elevando seu total para quatro em sua história.

Flavio Cobolli, número 22 do ranking mundial, conquistou o ponto decisivo em uma partida acirrada, virando o jogo contra Jaume Munar (36º) por 2 a 1, virada, parciais de 1/6, 7/6 (7/5) e 7/5 depois de Matteo Berrettini (56º) ter vencido a primeira partida de simples contra Pablo Carreño Busta (89º) por 6/3 e 6/4.

A Itália havia sofrido um abalo ao saber que teria que enfrentar a fase final sem Sinner, número 2 do mundo, e também sem Lorenzo Musetti (8º), mas a semana em Bolonha foi perfeita, com vitórias por 2 a 0 em todas as partidas e proporcionando aos torcedores momentos de grande emoção com viradas e jogos memoráveis.

A equipe italiana derrotou a Áustria, nas quartas de final, e a Bélgica na semifinal.

Nenhum país havia conquistado a Copa Davis três anos seguidos desde que os Estados Unidos emplacaram cinco títulos consecutivos entre 1968 e 1972.

A Itália ainda está bem atrás dos 32 títulos dos Estados Unidos e até mesmo dos seis da Espanha, que conquistou seu último troféu em 2019.

Pelo segundo ano consecutivo, a Itália também pode se orgulhar de ter alcançado uma dupla vitória no mesmo ano nas principais competições nacionais de tênis por equipes, já que também manteve o título da Billie Jean King Cup (antiga Fed Cup), o equivalente feminino deste torneio.

Grandes ausentes

Sinner havia optado por não participar do torneio desta semana em Bolonha e assim ter mais tempo para se preparar para a temporada de 2026 e o Aberto da Austrália em janeiro, onde defenderá seu título.

Musetti, por sua vez, foi descartado devido à sua "condição física" e à iminente chegada de seu segundo filho.

A Espanha também chegou a Bolonha desfalcada, sem o número um do mundo, Alcaraz, afastado devido a uma lesão na perna direita, e sem Alejandro Davidovich Fokina (14º), que não foi convocado pelo capitão David Ferrer.

O tenista mais bem ranqueado presente esta semana em Bolonha era o alemão Alexander Zverev (3º), cuja equipe foi eliminada pela Espanha nas semifinais, no sábado.

Com este torneio, o tênis masculino encerra sua temporada de 2025, restando apenas o ATP NextGen Masters para jovens jogadores (17 a 21 de dezembro) no calendário.

O próximo evento será a United Cup, uma competição mista por equipes nacionais, com início em 2 de janeiro na Austrália, no começo de 2026. Essa competição antecede os primeiros torneios ATP da nova temporada, em Brisbane, Austrália, e Hong Kong, a partir de 5 de janeiro.