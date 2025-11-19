Itália vence Áustria e vai às semifinais da Copa Davis

A Itália, apesar da ausência de sua estrela Jannik Sinner, se classificou com facilidade para as semifinais da Copa Davis ao derrotar a Áustria por 2 a 0 nas quartas de final, nesta quarta-feira (19), em Bolonha.

Após Matteo Berrettini (nº 56 do mundo) derrotar Jurij Rodionov (nº 177) por 6-4 e 7-6 (7/4) na primeira partida de simples, Flavio Cobolli (nº 22) garantiu o segundo e decisivo ponto para os anfitriões ao vencer Filip Misolic (nº 79) por 6-1 e 6-3.

Nas semifinais, a Itália, bicampeã da Copa Davis, enfrentará a Bélgica, que eliminou a França por 2 a 0 na terça-feira.

As outras duas partidas das quartas de final, Espanha x República Tcheca e Argentina x Alemanha, serão disputadas nesta quinta.

A equipe italiana contou com o apoio entusiasmado das arquibancadas da Super Tennis Arena, em Bolonha, apesar da decepção da torcida local com a ausência dos dois principais jogadores do país, Jannik Sinner (2º) e Lorenzo Musetti (8º), nesta competição.

Berrettini, ex-número 6 do mundo que caiu para a 56ª posição, cumpriu sua missão na primeira partida do confronto contra os austríacos.

Em 2024, Berrettini foi o herói da vitória italiana, vencendo a partida decisiva de duplas nas quartas de final, assim como a primeira partida de simples tanto na semifinal quanto na final.

A vitória de Berrettini sobre Rodionov nesta quarta-feira também foi marcada por uma interrupção de quase meia hora devido a um problema com a iluminação da quadra.

Na segunda partida do dia, entre os dois melhores jogadores de seus respectivos países, Cobolli precisou de apenas uma hora e cinco minutos para derrotar Milosic, que foi dominado pelo adversário durante todo o jogo.

"Estou muito orgulhoso de como os rapazes controlaram as duas partidas", comemorou o capitão da equipe italiana, Filippo Volandri.

Cobolli, de 23 anos, que conquistou seus primeiros títulos da ATP este ano em Hamburgo e Bucareste, estava particularmente emocionado com a vitória.

"É o melhor dia da minha vida. Sempre sonhei em vestir esta camisa e representar a Itália", declarou.

-- Resultados das quartas de final da Copa Davis:

- Terça-feira:

Bélgica x França 2 - 0

Raphael Collignon (BEL) x Corentin Moutet (FRA) 2-6, 7-5, 7-5

Zizou Bergs (BEL) x Arthur Rinderknech (FRA) 6-3, 7-6 (7/4)

- Quarta-feira:

Itália x Áustria 2 - 0

Matteo Berrettini (ITA) x Jurij Rodionov (AUT) 6-3, 7-6 (7/4)

Flavio Cobolli (ITA) x Filip Misolic (AUT) 6-1, 6-3

- Quinta-feira:

Espanha - República Tcheca

Argentina - Alemanha