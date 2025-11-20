Itália vai ficar fora da Copa do Mundo pela terceira edição seguida? Assista ao podcast

Seleção italiana ficou na segunda colocação do Grupo I. Attila Kisbenedek / AFP

Chegaram ao fim as Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026. Estão definidas as 12 seleções que garantiram a classificação automática para o Mundial, além das 16 equipes que disputarão as últimas quatro vagas do continente na repescagem.

Um dos casos mais dramáticos é o da seleção da Itália, que ficou na segunda colocação do Grupo I, atrás da Noruega. A última Copa disputada pela Azzurra foi a de 2014, no Brasil.

Agora, comandada por Gennaro Gattuso, a tetracampeã terá de jogar a repescagem em busca de uma vaga e evitar a terceira ausência consecutiva.

