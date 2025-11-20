Itália enfrentará Irlanda do Norte na repescagem europeia para Copa de 2026

A Itália, tetracampeã mundial, vai enfrentar a Irlanda do Norte em março, na semifinal da repescagem europeia por uma vaga na Copa do Mundo de 2026, conforme definiu o sorteio realizado nesta quinta-feira (20) na sede da Fifa, em Zurique.

Em caso de vitória, a seleção italiana decidirá a classificação para o Mundial do ano que vem com o vencedor do confronto da outra semifinal do Caminho A, entre País de Gales e Bósnia e Herzegovina.

Na repescagem europeia, 16 seleções vão disputar as últimas quatro vagas do continente para a Copa do Mundo.

A Ucrânia vai jogar a semifinal contra a Suécia no Caminho B, cujo segundo finalista sairá do duelo entre Polônia e Albânia.

No caminho C, as semifinais serão Turquia x Romênia e Eslováquia x Kosovo.

E a Dinamarca, que perdeu a vaga direta na última rodada das eliminatórias em um jogo emocionante contra a classificada Escócia, vai enfrentar a Macedônia do Norte.

Os nórdicos, que disputaram as últimas seis edições do Mundial, terão como adversário em uma eventual final a República Tcheca ou a Irlanda, que sonham em voltar ao torneio pela primeira vez desde 2006 e 2002, respectivamente.

Nesta quinta-feira também foram sorteados os confrontos da repescagem intercontinental, que definirá outras duas vagas para a Copa de 2026.

Em uma das semifinais, Nova Caledônia e Jamaica se enfrentarão e o vencedor vai decidir a classificação com a República Democrática do Congo.

Já na outra chave, o Iraque aguardará o vencedor do duelo entre Bolívia e Suriname.