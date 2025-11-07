Itália convoca 27 jogadores para buscar vaga na Copa de 2026

O técnico da seleção da Itália, Gennaro Gattuso, divulgou nesta sexta-feira (7) uma lista de 27 jogadores para os jogos contra Moldávia (12 de novembro), em Chisinau, e Noruega (16 de novembro), em Milão, nos quais a 'Azzurra' buscará retornar à Copa do Mundo depois de 12 anos.

A seleção italiana, que não disputou os Mundiais de 2018 e 2022, encara esses dois duelos para conseguir uma vaga direta na edição do ano que vem.

Gattuso, à frente da equipe desde junho, incluiu em sua lista o meio-campista da Inter de Milão Nicolò Barella, que, no entanto, cumprirá suspensão contra a Moldávia.

Também foram convocados o atacante Gianluca Scamacca, que disputou a Eurocopa 2024 e passou um período afastado por lesão, e o zagueiro Alessandro Buongiorno, que não era chamado desde março.

A única surpresa foi a convocação de quatro goleiros e, pela primeira vez, de Elia Caprile, do Cagliari.

A Itália já tem assegurada a segunda posição do Grupo I, que leva pelo menos para a repescagem, mas ainda pode garantir a vaga direta na Copa de 2026 se vencer Moldávia e Noruega.

Para isso, no entanto, terá que marcar muitos gols nesses dois últimos jogos das Eliminatórias europeias para ultrapassar a seleção norueguesa, que lidera a chave com três pontos de vantagem e um saldo de gols amplamente favorável (+26 contra +10).

Desde que sucedeu Luciano Spalletti, demitido em junho, Gattuso deu nova vida à seleção italiana, que sob seu comando venceu quatro jogos consecutivos, marcando 16 gols.

-- Lista de convocados da seleção da Itália:

- Goleiros: Elia Caprile (Cagliari/ITA), Marco Carnesecchi (Atalanta/ITA), Gianluigi Donnarumma (Manchester City/ING), Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur/ING).

- Defensores: Alessandro Bastoni (Inter de Milão/ITA), Raoul Bellanova (Atalanta/ITA), Alessandro Buongiorno (Napoli/ITA), Riccardo Calafiori (Arsenal/ING), Andrea Cambiaso (Juventus/ITA), Giovanni Di Lorenzo (Napoli/ITA), Federico Dimarco (Inter de Milão/ITA), Matteo Gabbia (Milan/ITA), Gianluca Mancini (Roma/ITA).

- Meio-campistas: Nicolo Barella (Inter de Milão/ITA), Bryan Cristante (Roma/ITA), Davide Frattesi (Inter de Milão/ITA), Manuel Locatelli (Juventus/ITA), Samuele Ricci (Milan/ITA), Sandro Tonali (Newcastle/ING)

- Atacantes: Pio Esposito (Inter de Milão/ITA), Moise Kean (Fiorentina/ITA), Riccardo Orsolini (Bologna/ITA), Matteo Politano (Napoli/ITA), Giacomo Raspadori (Atlético de Madrid/ESP), Mateo Retegui (Al-Qadsiah/ASA), Gianluca Scamacca (Atalanta/ITA), Mattia Zaccagni (Lazio/ITA).