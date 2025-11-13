Irlanda x Portugal hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Irlanda e Portugal se enfrentam nesta quinta (13), às 16h45min (horário de Brasília), no Aviva Stadium, em Dublin. O duelo é válido pela 5ª rodada do Grupo F das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo.
Escalações para Irlanda x Portugal
Irlanda: Kelleher; O’Brien, Collins, O’Shea e Coleman; Cullen, Moran, Taylor e Azaz; Ebosele e Ogbene. Técnico: Heimir Hallgrímsson.
Portugal: Diogo Costa; Dalot, Rúben Dias, Renato Veiga e Matheus Nunes; João Palhinha, Rúben Neves e Vitinha; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Pedro Neto. Técnico: Roberto Martínez.
Onde assistir a Irlanda x Portugal
- SporTV anuncia a transmissão.