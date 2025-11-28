Irã anuncia que não estará presente no evento do sorteio dos grupos da Copa de 2026 nos EUA

O Irã não terá representantes no sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026. O evento será realizado no dia 5 de dezembro, em Washington.

Apenas quatro membros da Federação Iraniana de Futebol teriam conseguido vistos de entrada nos Estados Unidos. Outros representantes da delegação do país não conseguiram a autorização. Por essa razão, o Irã decidiu boicotar o evento.

"Informamos à Fifa de que as decisões tomadas não estão relacionadas com o esporte e que os membros da delegação iraniana não participarão do sorteio do Mundial", disse o porta-voz da Federação do Irã, Amir Mehdi Alavi, à televisão local.

Segundo o jornal iraniano Varzesh 3, os vistos foram concedidos pelos Estados Unidos apenas para: Amir Ghalenoei (técnico do Irã), Mehdi Kharati (diretor executivo), Omid Jamali (diretor de relações internacionais) e o próprio Amir Mehdi Alavi (porta-voz).

O presidente da Federação Iraniana, Mehdi Taj, teria sido barrado de entrar no país norte-americano. O governo do Irã mostra preocupação com a tensa relação com os Estados Unidos e a recusa de vistos para a população do país do Oriente Médio.

A relação entre as nações se agravou em junho desse ano. Na ocasião, norte-americanos fizeram ataques contra instalações nucleares do Irã. Até mesmo diplomatas iranianos foram impedidos de viajarem para os Estados Unidos recentemente.