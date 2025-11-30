Inter recorre à aura vencedora de Abel Braga para fugir da queda

Técnico foi apresentado neste domingo (30). jeff Botega / Agência RBS

O retorno de Abel Braga ao Inter carrega a força dos grandes protagonistas. É como se, diante da grande ameaça da queda, o Inter chamasse de volta não apenas um treinador – mas um guardião da sua própria história. Em um momento em que o rebaixamento ronda o Beira-Rio, o clube convoca um grande vencedor.



O trabalho de Ramón e Emiliano Díaz foi péssimo! Depois do 5 a 1 para o Vasco, não havia como seguir no comando.

Abel não volta como um substituto comum. Chega com a aura de um líder que moldou momentos únicos, que ergueu taças que pareciam impossíveis e que transformou o Inter em protagonista dentro e fora do país.

O Colorado vive um dos desafios mais duros de sua trajetória recente. E ele retorna como um daqueles que não fogem da batalha, que olham o perigo nos olhos e marcham à frente, carregando junto o vestiário, a torcida e a identidade de um clube que nunca se entregou.