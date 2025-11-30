Inter Miami goleia New York City (5-1) e avança pela 1ª vez à final da MLS

Em uma noite mágica diante de sua torcida, o Inter Miami de Lionel Messi goleou o New York City por 5 a 1 neste sábado (29), garantindo uma vaga na primeira final da liga norte-americana (MLS) de sua história.

O argentino Tadeo Allende foi o herói da vitória, marcando três gols, enquanto seu compatriota Mateo Silvetti e o venezuelano Telasco Segovia completaram a goleada.

Messi, que deu a assistência para o gol de Silvetti, terá sua primeira oportunidade de se consagrar campeão da MLS na final, que será disputada em 6 de dezembro no estádio do Inter Miami, contra o San Diego FC de Hirving "Chucky" Lozano ou o Vancouver Whitecaps de Thomas Müller.

A vitória deu ao Inter Miami seu primeiro título da Conferência Leste, que foi comemorado em grande estilo com quase 22.000 torcedores no Chase Stadium em Fort Lauderdale (nos arredores de Miami) e convidados especiais como o astro do tênis espanhol Carlos Alcaraz, que vibrou a cada gol atrás do banco de reservas de Javier Mascherano.

O próprio Alcaraz, número um do tênis mundial, entregou o troféu de campeão da Conferência Leste ao argentino camisa 10.

O Inter Miami, franquia com seis temporadas na MLS, está um passo mais perto de dominar o futebol norte-americano, promessa feita com a chegada de Messi em meados de 2023.

Pela primeira vez, o astro argentino cedeu os holofotes aos seus companheiros de ataque, especialmente Allende.

O jogador nascido em Córdoba se tornou o artilheiro do Inter Miami nestes playoffs, com oito gols em cinco jogos.

Esta vitória também permite que Sergio Busquets e Jordi Alba, que brilharam como 'garçons' neste sábado, se despeçam do futebol lutando por mais um título em suas extraordinárias carreiras.

- Gols argentinos -

Mascherano escalou o mesmo time titular da goleada de 4 a 0 sobre o FC Cincinnati na semana passada, com Luis Suárez começando no banco pelo segundo jogo consecutivo.

Sem 'El Pistolero', Messi assumiu o protagonismo no ataque do Miami e teve mais espaço para explorar a velocidade de seus compatriotas Silvetti, 19 anos mais novo que Suárez, e Allende.

Silvetti abriu o placar com uma cabeçada fraca após cobrança de falta de Messi, e Allende (14') não desperdiçou sua primeira oportunidade.

Busquets deu um passe preciso do seu próprio campo para o ponta de Córdoba, que se livrou da marcação do brasileiro Raúl Gustavo e abriu o placar com um potente chute de pé direito.

O gol aliviou a pressão sobre o time da casa, mas a tensão aumentou rapidamente quando os jogadores do Inter exigiram a expulsão do argentino Maxi Moralez por agredir o uruguaio Maximiliano Falcón no rosto durante uma confusão na área.

Messi, que havia sido atingido no rosto em uma dividida com Aiden O'Neill, ficou irritado e confrontou o compatriota.

Assim que a discussão entre os dois camisas 10, ambos com 38 anos, se acalmou, Busquets provou mais uma vez ser o jogador mais esperto.

O espanhol cobrou rapidamente a falta em direção a Alba, que da ponta esquerda mandou a bola para a área do New York, onde Allende (23') surpreendeu o goleiro Matt Freese com uma cabeçada no ângulo.

- NY City tenta reagir -

Os quase 22.000 espectadores foram ao delírio até que os visitantes diminuíram o placar com um gol de Moralez (37').

O habilidoso meia-atacante, peça fundamental para o New York City, campeão de 2021, cobrou uma falta com precisão para o centro da área da Inter, onde Justin Haak subiu mais alto que seus marcadores e cabeceou com força para o fundo da rede.

A franquia nova-iorquina ameaçava repetir a zebra da semana passada contra o Philadelphia Union, o melhor time de toda a temporada regular.

Apenas um minuto depois, as arquibancadas passaram do choque ao êxtase com o gol de Silvetti (67'), que aproveitou um passe de Messi dentro da área para chutar rasteiro e cruzado, e em seguida com o gol de Segovia (83'), após um toque de calcanhar magistral de Jordi Alba.