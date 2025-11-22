Inter de Milão x Milan: tudo sobre o jogo da 12ª rodada da competição. Arte GZH

Inter de Milão x Milan se enfrentam neste domingo (23), pelo jogo da 12ª rodada do Campeonato Italiano. O jogo ocorre às 16h45min, no San Siro, em Milão.

Escalações para Inter de Milão x Milan

Inter de Milão: Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Augusto, Barella, Çalhanoglu, Sucic, Dimarco; Martínez, Thuram. Técnico: Cristian Chivu

Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Rafael Leão. Técnico: Massimiliano Allegri

Arbitragem para Inter de Milão x Milan

Não divulgado até o momento.

Onde assistir a Inter de Milão x Milan

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pelo Disney+.

Tempo real de Inter de Milão x Milan