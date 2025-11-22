Inter de Milão x Milan se enfrentam neste domingo (23), pelo jogo da 12ª rodada do Campeonato Italiano. O jogo ocorre às 16h45min, no San Siro, em Milão.
Escalações para Inter de Milão x Milan
Inter de Milão: Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Augusto, Barella, Çalhanoglu, Sucic, Dimarco; Martínez, Thuram. Técnico: Cristian Chivu
Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Rafael Leão. Técnico: Massimiliano Allegri
Arbitragem para Inter de Milão x Milan
Não divulgado até o momento.
Onde assistir a Inter de Milão x Milan
A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pelo Disney+.