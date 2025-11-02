Inter de Milão vence Verona e encosta no líder Napoli

A Inter de Milão venceu o Hellas Verona por 2 a 1 neste domingo (2), com um gol contra nos acréscimos, e agora está a um ponto do líder Napoli, que tropeçou nesta 10ª rodada do Campeonato Italiano.

Um dia depois do empate em casa do time napolitano com o Como (0 a 0), a Inter sabia que não poderia desperdiçar a oportunidade.

Contra um adversário que ainda não venceu nesta temporada, os 'nerazzurri' abriram o placar aos 16 minutos com um golaço de Piotr Zielinski, que acertou belo chute de primeira da entrada da área após cobrança de escanteio.

Mas o Verona conseguiu o empate no final do primeiro tempo com outro bonito gol, obra do brasileiro Giovane (ex-Corinthians), que invadiu a área, limpou a marcação e bateu cruzado para superar o goleiro Yann Sommer (40').

Na segunda etapa, debaixo de chuva, o jogo ficou mais truncado, mas a Inter conseguiu a vitória com um gol contra do zagueiro Martin Frese (90+3'), que desviou a bola para a própria meta após cruzamento de Nicolò Barella.

"É o tipo de jogo que é mais fácil perder do que ganhar. O time voltou a mostrar personalidade", disse o técnico interista, Cristian Chivu, que começou a temporada com duas derrotas nos três primeiros jogos.

"Tivemos um pouco de sorte. Vitórias assim acontecem ao longo da temporada. Acreditamos que estamos melhorando e que a ideia do treinador está sendo assimilada.

Com esta vitória, a Inter de Milão fica na terceira posição com 21 pontos, um atrás do Napoli, mas a Roma (2ª, 21 pontos) pode assumir a liderança isolada se vencer o Milan (4º) neste domingo em San Siro.

Nos demais jogos já encerrados desde domingo, Torino e Pisa empataram em 2 a 2 e o Lecce venceu a Fiorentina fora de casa por 1 a 0.

-- Jogos da 10ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Udinese - Atalanta 1 - 0

Napoli - Como 0 - 0

Cremonese - Juventus 1 - 2

- Domingo:

Hellas Verona - Inter 1 - 2

Torino - Pisa 2 - 2

Fiorentina - Lecce 0 - 1

(14h00) Parma - Bologna

(16h45) Milan - Roma

- Segunda-feira:

(14h30) Sassuolo - Genoa

(16h45) Lazio - Cagliari

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 22 10 7 1 2 16 8 8

2. Roma 21 9 7 0 2 10 4 6

3. Inter 21 10 7 0 3 24 12 12

4. Milan 18 9 5 3 1 14 7 7

5. Juventus 18 10 5 3 2 14 10 4

6. Como 17 10 4 5 1 12 6 6

7. Bologna 15 9 4 3 2 13 7 6

8. Udinese 15 10 4 3 3 12 15 -3

9. Cremonese 14 10 3 5 2 12 12 0

10. Sassuolo 13 9 4 1 4 10 10 0

11. Atalanta 13 10 2 7 1 13 8 5

12. Torino 13 10 3 4 3 10 16 -6

13. Lazio 12 9 3 3 3 11 7 4

14. Cagliari 9 9 2 3 4 9 12 -3

15. Lecce 9 10 2 3 5 8 14 -6

16. Parma 7 9 1 4 4 4 9 -5

17. Pisa 6 10 0 6 4 7 14 -7

18. Hellas Verona 5 10 0 5 5 6 16 -10

19. Fiorentina 4 10 0 4 6 7 16 -9

20. Genoa 3 9 0 3 6 4 13 -9