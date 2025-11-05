Inter de Milão vence Kairat Almaty (2-1) e se mantém 100% na Champions

A Inter de Milão se manteve com 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões ao derrotar o Kairat Almaty por 2 a 1 nesta quarta-feira (5), em San Siro, pela 4ª rodada.

Atual vice-campeã europeia, a Inter garantiu mais três pontos com gols do capitão Lautaro Martínez (45') e do brasileiro Carlos Augusto (67'), mas passou pelo susto de ver o time cazaque empatar a partida momentaneamente no início do segundo tempo com Ofri Arad (55').

Os 'nerazzurri' ocupam a 3ª posição na tabela, só superados por Bayern de Munique e Arsenal, também com quatro vitórias, mas em vantagem no critério de saldo de gols.

Com 12 pontos, a Inter está cada vez mais perto de se garantir entre os oito primeiros e garantir uma vaga direta nas oitavas de final.

Por sua vez, o modesto Kairat Almaty, que está participando pela primeira vez da Champions, soma apenas um ponto, ocupando a 34ª colocação.