Inglaterra vence Albânia (2-0) e termina Eliminatórias com 100% de aproveitamento

Com oito vitórias, 22 marcados e nenhum sofrido, a Inglaterra do técnico Thomas Tuchel encerrou sua campanha nas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 com 100% de aproveitamento ao bater a Albânia por 2 a 0 neste domingo (16), em Tirana.

Os dois gols do atacante Hanny Kane (74' e 82') selaram a ampla superioridade dos ingleses no Grupo K, que terminou com a seleção albanesa na segunda colocação, indo para a repescagem.

No outro jogo da chave, a Sérvia venceu a Letônia por 2 a 1, de virada, com gols dos reservas Aleksandar Katai (49') e Aleksandar Stankovic (60').

-- Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 - Grupo K:

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inglaterra 24 8 8 0 0 22 0 22

2. Albânia 14 8 4 2 2 7 5 2

3. Sérvia 13 8 4 1 3 9 10 -1

4. Letônia 5 8 1 2 5 5 15 -10

5. Andorra 1 8 0 1 7 3 16 -13