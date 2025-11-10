Incompleta, seleção brasileira faz 1º treino em Londres para amistoso com o Senegal

O técnico Carlo Ancelotti orientou, nesta segunda-feira, em mais uma Data Fifa, o primeiro treinamento da seleção brasileira para o duelo de sábado, com o Senegal, em Londres, com a presença 22 dos 26 jogadores convocados, no Centro de Treinamento do Arsenal.

O grupo formado por Ederson, Paulo Henrique, Luciano Juba, Caio Henrique, Marquinhos, Fabinho, Casemiro, Andrey Santos, Estevão, Lucas Paquetá, Rodrygo e Matheus Cunha, realizou exercícios físicos, além de aprimorar a técnica e finalizações. Os demais ficaram na academia, onde foram orientados em trabalhos regenerativos.

Nesta terça-feira, Vitor Roque, do Palmeiras; Fabricio Bruno, do Cruzeiro; Alex Sandro e Danilo, ambos do Flamengo, são esperados para completar o elenco.

A seleção treina no CT do Arsenal até sexta-feira, véspera do jogo com o Senegal, sábado, às 13h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, na capital inglesa.