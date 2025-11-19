Haiti vence Nicarágua (2-0) e se classifica para Copa do Mundo de 2026

Meio século depois de sua estreia na Copa do Mundo, o Haiti retorna ao torneio mais importante do futebol após garantir sua vaga para o Mundial da América do Norte de 2026 nesta terça-feira (18), com uma vitória por 2 a 0 sobre a Nicarágua, pela sexta e última rodada da fase final das Eliminatórias da Concacaf.

A seleção caribenha, comandada pelo francês Sébastien Migné, triunfou em Willemstad, capital de Curaçao, com gols de Louicius Deedson aos 9 minutos e Ruben Providence nos acréscimos do primeiro tempo (45+1').

O Haiti terminou em primeiro lugar no Grupo C, com 11 pontos.

A classificação dos haitianos para a Copa do Mundo de 2026 é histórica, já que eles retornam ao torneio após jogarem pela primeira vez em 1974, na Alemanha Ocidental.

O Haiti conquistou a vaga ao liderar o Grupo C na fase final, à frente de Honduras (9 pontos) e Costa Rica (7 pontos), duas seleções com experiência em Copas do Mundo e estruturas de futebol mais consolidadas.

Em San José, Costa Rica e Honduras empataram em 0 a 0, mas os pontos acumulados no grupo não foram suficientes para que nenhuma das duas seleções se classificasse para a repescagem intercontinental entre as melhores segundas colocadas desta fase final.

Jamaica e Suriname ficaram com essas duas vagas e vão tentar a classificação em março.

A Costa Rica, que chegou às quartas de final da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, sua melhor campanha em seis participações, decepcionou sob o comando do mexicano Miguel "Piojo" Herrera: conseguiu apenas uma vitória na fase final, além de quatro empates e uma derrota, combinação que acabou levando à sua eliminação.

Para Honduras, sob o comando do colombiano Reinaldo Rueda, a eliminação representa um duro golpe, já que 'La Bicolor' esperava se classificar para sua quarta Copa do Mundo após a última participação na edição do Brasil em 2014.

Os Estados Unidos, Canadá e México, as três potências da Concacaf, vão sediar a próxima Copa, que será disputada de 11 de junho a 19 de julho do ano que vem.