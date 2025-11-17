Haaland cita catimba de rival como motivação em vitória sobre a Itália: 'Tocava na minha b....'

Protagonista da goleada da Noruega sobre a Itália por 4 a 1, ao balançar as redes duas vezes no encontro das duas seleções neste domingo, Haaland vez uma revelação inusitada para justificar a sua bela exibição em partida realizada em Milão, pelas Eliminatórias da Europa. Segundo ele, a motivação extra veio surgiu justamente por uma provocação do zagueiro rival Gianluca Mancini.

O centroavante afirmou que o defensor, responsável por sua marcação, começou a tocar em suas partes íntimas quando a partida ainda estava empatada em 1 a 1. O jogador norueguês disse que inicialmente começou a discutir com o adversário, mas depois resolveu se concentrar em jogar futebol.

"Quando o jogo estava empatado em 1 a 1, ele começou a tocar na minha bunda e comecei a discutir. Frequentemente me apalpava. Mas depois eu agradeci porque ele me motivou e permitiu que eu marcasse dois gols. Agradeço muito a ele", disse de forma irônica o artilheiro após a partida.

Em um jogo histórico, que marca a volta da seleção escandinava a uma Copa do Mundo desde 1998, a Itália saiu na frente com Esposito ainda na etapa inicial. A reação dos visitantes veio com Nusa, que empatou aos 17 do segundo tempo. Com dois gols em sequência, Haaland entrou em ação e virou a partida para 3 a 1. Nos acréscimos, Larsen transformou a vitória em goleada.

A Noruega encerrou a sua participação com 100% de aproveitamento em oito jogos, contabilizou 24 pontos e se classificou de forma direta para o Mundial que será realizado no Canadá, Estados Unidos e México. A Itália ficou com a segunda colocação do Grupo I e vai ter de buscar uma vaga na repescagem.