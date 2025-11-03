Gustavo Heide é o campeão do Lajeado Open de tênis

Heide vai subir no ranking, com o título em Lajeado. João Pires / Instituto Sports/Divulgação

O paulista Gustavo Heide é o campeão da quarta edição do Lajeado Open, torneio ITF M25, disputado no Clube Tiro e Caça. Na decisão, o tenista de 23 anos venceu o argentino Santiago Taverna, por 2 a 0, parciais de 6/1 e 6/4.

Este foi o oitavo título profissional de Heide, o sétimo ITF. Ele ainda possui uma conquista no Challenger de Assunção em 2024, que era sua última vitória em um torneio.

Atual 344º colocado no ranking mundial, Gustavo Heide deve avançar três posições na atualização da classificação, por conta de resultados anteriores, já que os 25 pontos ganhos no interior gaúcho só serão computados no dia 10 de novembro.

Final "brasileira" nas duplas