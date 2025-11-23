Gustavo Heide é campeão do ATP Challenger 75 de Florianópolis

Heide e o troféu de campeão em Florianópolis. Luiz Cândido / CBT/Divulgação

O paulista Gustavo Heide conquistou o título do ATP Challenger 75 de Florianópolis, ao superar o argentino Andrea Collarini por 6/2 e 6/3. A decisão foi realizada neste domingo, no Lagoa Iate Clube.

— Muito feliz pela conquista do título, principalmente por ser meu primeiro título desse nível no Brasil. Com certeza ficará marcado na minha carreira. Depois de tudo que passei este ano, conseguir fazer uma grande semana e terminar o ano assim é extremamente gratificante. Agora é me preparar para 2026, que tenho certeza que será um grande ano — disse Heide, que ficou cerca de sete meses fora das quadras para se recuperar de uma cirurgia nas costas.

Este foi o segundo título de challenger de Gustavo Heide, que foi campeão em Assunção, no Paraguai, em 2024, quando derrotou João Fonseca na decisão.

Com a conquista deste domingo, o paulista de 23 anos irá somar 75 pontos e dará um salto de 65 posições, alcançado o 244º lugar no ranking mundial.

Duplas

Nas duplas, o troféu ficou com o boliviano Borias Arias e o dinamarquês Johannes Ingildsen, que viraram sobre o peruano Alexander Merino e o alemão Christoph Negritu, por 3/6, 6/3 e 10/8.