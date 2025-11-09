Gui Khury faz maior pontuação da história do skate vertical e conquista o STU Vert em SP

Fenômeno do skate brasileiro, Gui Khury, 16 anos, conquistou neste domingo o título do STU Pro Tour Vert, no Vale do Anhangabaú, em São Paulo.

Com uma apresentação marcada por manobras de 900 e 720 graus, o paranaense de 16 anos alcançou 99.00, a melhor nota da história das competições de skate vertical em todos os tempos. O feito superou o recorde anterior, que pertencia a ele mesmo e ao lendário Bob Burnquist, ambos com 98.00 pontos.

O pódio ainda teve mais dois brasileiros contemplados. O segundo colocado foi o também curitibano Luigi Cini, com 98.00. O terceiro lugar ficou com o experiente Rony Gomes, com 92.00

"Estou muito feliz por ter levado esse evento. Foi alto nível do começo ao fim. O Luigi acabou me puxando pra dar o meu melhor, tinha visto ele treinando e sabia que ia ter dar o máximo. Mas independente do resultado, ele é meu irmão, nós treinamos juntos quase todo dia, então fico muito feliz por dividir o pódio com ele", celebrou Khury por meio de nota.