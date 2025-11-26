Guarulhos vence o Goiás e segue no G-4 da Superliga masculina de vôlei

Vôlei Guarulhos faz boa campanha na Superliga. Matheus Sciamana / Divulgação/Vôlei Renata

A 7ª rodada da fase classificatória da Superliga masculina de vôlei teve um jogo na noite de terça-feira (25) e o Vôlei Guarulhos conquistou sua quinta vitória, garantindo a quarta colocação.

Mas para estar no G-4, o time paulista precisou sair de uma desvantagem de 2 sets a 0, para vencer com parciais de 22/25, 23/25, 25/19, 25/17 e 17/15, após duas horas e 39 minutos de jogo.

A equipe de Guarulhos marcou nove pontos de bloqueio e sete de saque. Com 26 acertos, o oposto Bryan Silva foi o maior pontuador do jogo. Outro destaque foi o ponteiro argentino Manuel Armoa, que marcou 16 vezes.

No Goiás, que sofreu sua quarta derrota e está em quinto lugar, o ponteiro Robinho fez 21 pontos, cinco a mais que o oposto André Saliba.

A 7ª rodada da Superliga terá mais três jogos nesta quarta-feira (26). Confira os confrontos:

18h30 - Suzano Vôlei (SP) x Praia Clube (MG)

18h30 - São José Vôlei (SP) x Sada Cruzeiro (MG)