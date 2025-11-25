Grêmio Náutico União conquista Brasileiro Interclubes de Águas Abertas pela 12ª vez

Atletas do União celebram o título. CBDA / Divulgação

A equipe do Grêmio Náutico União encerrou a temporada com o seu 12º troféu do Campeonato Brasileiro Interclubes de Águas Abertas, que completou sua 30ª temporada. O título veio na sexta e última etapa da edição 2025, que foi realizada em Inema, distrito em Ilhéus, Bahia.

Para chegar ao título, o União somou, ao longo da temporada, 11.381 pontos. O Yacht Clube da Bahia terminou na segunda colocação com 5.773 e o Curitibano (PR) fechou em terceiro com 5.495 pontos.

— Foi um ano importante para a gente solidificar ainda mais o nome do clube nesta modalidade, que a gente gosta bastante. Vamos trabalhar para o ano que vem ser ainda melhor. Já temos nomes consolidados como a Viviane (Jungblut) e, agora, temos jovens valores como Matheus Melecchi, Bernardo Gavioli e Luiz Felipe Loureiro despontando — disse Kiko Klaser, head coach do clube gaúcho.

No feminino, Cibelle Jungblut foi a campeã da temporada. Julia Pereira, também do clube gaúcho, foi a vice e Carol de Hertel (Curitibano) ficou em terceiro lugar.

Entre os homens, Leonardo Brandt, do Curitibano foi o campeão. Bernardo Gavioli, do União, ficou na segunda colocação geral, com Lucas Davesac, do Itamirim Clube de Campo (SC) em terceiro.