GP de São Paulo tem recorde de público com arquibancadas extras e melhorias na estrutura

O Grande Prêmio de São Paulo quebrou o recorde de público no Autódromo de Interlagos na Fórmula 1. Entre sexta-feira e domingo, 303.627 pessoas passaram pelo GP, cumprindo e superando a meta de 100 mil por dia.

A marca é 4% maior que os 291.717 espectadores de 2024. Mudanças na estrutura do autódromo auxiliaram a aumentar o número e otimizar a experiência dos fãs presentes.

Na reta oposta, foram instaladas arquibancadas modulares, que haviam sido utilizadas nos Jogos Olímpicos de Paris. O hospitality center pôde receber até 6 mil pessoas, diferentemente do ano passado, quando teve capacidade limitada, ainda em fase de finalização.

Outras mudanças envolveram um acréscimo de catracas para facilitar a entrada do público e um túnel que passa por baixo da reta oposta e liga o portão G, atrás do kartódromo, ao miolo do circuito, em que está o hospital.

A obra buscou facilitar o trânsito de caminhões e outros veículos sem haver a necessidade de cruzar a pista. Ao todo, incluindo obras como a instalação de uma rede de esgoto no autódromo, a Prefeitura estima um investimento de R$ 500 milhões.