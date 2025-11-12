GP de São Paulo de F1 gera R$ 2,3 bilhões e reforça presença entre jovens

Realizado no último final de semana, em Interlagos, o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 foi um dos grandes eventos do ano da capital paulista. Segundo a FGV (Fundação Getúlio Vargas), dados da Secretaria Municipal de Turismo e do Observatório do Turismo da SPTuris mostraram que o impacto econômico total do evento chegou a R$ 2,3 bilhões, quase 10% a mais que em 2024.

Com público recorde de 303.627 espectadores, o GP envolveu 23,7 mil profissionais e recebeu um investimento de aproximadamente R$ 500 milhões da Prefeitura. A movimentação causada pela 21ª etapa da temporada gerou R$ 324,4 milhões em tributos federais, estaduais e municipais - 9,6% a mais que no ano anterior.

Os ganhos econômicos refletiram na mudança do público que esteve presente no autódromo. Cerca de 75% dos fãs vieram de fora da capital - sendo 40% de outros estados, 17% do exterior e 18% do interior e da região metropolitana. A parcela feminina na base de torcedores também foi reforçada, já que a presença desse público chegou a 36,1%.

Em relação à faixa etária, grande parte da audiência tem entre 18 e 29 anos e apenas 3,4% dos espectadores estão acima dos 60 anos. A alteração de idade dos consumidores reforça o sucesso das estratégias da Liberty Media para atrair jovens torcedores para o esporte.

Este ano, o autódromo também recebeu o grau máximo de reconhecimento ambiental da FIA (Federação Internacional de Automobilismo). A Certificação Ambiental de 3 Estrelas, a mais alta concedida pela entidade, coloca SP nos holofotes das discussões sobre a realização de grandes eventos de forma sustentável.